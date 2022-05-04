4 мая
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Здоровье

Врач: в России идет скрытая волна COVID-19

Скрытая волна ковида сейчас идет в России на фоне отмены ограничительных мер, пишет URA.RU.

Коронавирус.
Коронавирус.
СС0

Подъем заболеваемости COVID-19 произошел, поскольку отменили ограничительные меры и снизился уровень вакцинации.

«Сейчас идет скрытая волна коронавируса. Это не такие волны, как при омикроне и дельте. Такого нет, и мы бы их увидели. Но, знаете, как на воде бывают волны — не как цунами, но просто волны», — заявил иммунолог и гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ» Николай Крючков.

По словам врача, очередной всплеск инфекции начался во второй половине апреля. Предполагается, что к июню он может стихнуть.

Крючков подчеркнул, что такие «колебания» — естественные.

«Когда мы говорим, что у нас вакцинация не идет, отмена мер, это создает все условия, на фоне которых инфекции гораздо проще распространяться. Инфекция не ведет себя так, что она стабилизируется и месяцами все одинаково. Такого не бывает. За счет разных факторов показатели смещаются», — сказал он.

Иммунолог считает, что маски в общественных местах необходимо вернуть.

Недавно сибирские ученые научились бороться с дыхательной недостаточностью при COVID-19.

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