Вы банан или капуста? 10 увлекательных фактов о ДНК

Сегодня, 25 апреля, — Международный день ДНК. Самые интересные факты о носителе генетической информации — в нашей подборке.

1. ДНК всех людей на Земле на 99% совпадает. Различия, которые отражаются во внешности и привычках, укладываются в 1%.

2. А вот ДНК ребенка и родителя совпадают на 99,5%.

3. Удивительно: ДНК человека и капусты одинаковы на 50%, а человека и банана — почти на 60%. Так что люди — «те еще фрукты».

4. ДНК хранит всю информацию об организме. А помогают в этом только четыре нуклеотида: аденин, гуанин, тимин и цитозин.

5. ДНК открыл физиолог Фридрих Мишер в 1869 году. Но ученым понадобилось почти 100 лет, чтобы понять: генетическая информация содержится напрямую в протеинах.

6. Если «развернуть» все связи в клетках ДНК, то можно долететь до Луны 6 тыс. раз.

ДНК. СС0

7. В судебно-медицинской экспертизе, как правило, анализируют 13 специфических маркеров ДНК. Вероятность, что у двух людей будет один ДНК-профиль, в таком случае составляет один на миллиард.

8. Даже у однояйцевых близнецов с одинаковой структурой ДНК — всегда разные отпечатки пальцев.

9. Эритроциты (красные кровяные тельца) — единственные клетки организма, в которых нет ДНК.

10. Известно, что ДНК человека примерно на 7−9% состоит из древнейших вирусов, которые когда-либо переносило человечество.