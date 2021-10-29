29 октября
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Происшествия

Подросток провалился по пояс в яму с кипятком в Красноярске

Полицейские в Красноярске проводят проверку по факту получения ожогов подростком, сообщает «Интерфакс».

Скорая помощь.
Скорая помощь.
CC0

«Накануне в СМИ была размещена информация о том, что в микрорайоне Солнечный мальчик провалился в яму с кипятком. По данному факту было назначено проведение проверки», — говорится в сообщении пресс-службы краевого главка МВД.

Вечером 27 октября 14-летний подросток около своего дома заметил большую лужу, от которой шел пар.

Чтобы пройти к подъезду, он попытался обойти лужу, но провалился по пояс в яму с горячей водой.

Школьник смог самостоятельно выбраться из ямы и дойти до дома. Его родители вызвали скорую медицинскую помощь. Сейчас пострадавший проходит лечение на дому.

В 2019 году в Новосибирске женщина с ребенком обварились в яме с кипятком.

Ранее в яму с кипятком провалились два автомобиля в Новосибирске.

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