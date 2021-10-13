В яму с кипятком провалились два автомобиля в Новосибирске

Энергетики устраняют последствия аварии в Новосибирске, в результате которой на перекрестке улиц Фрунзе и Семьи Шамшиных в яму провалились два автомобиля.

Автомобили провалились в яму с кипятком в Новосибирске.

«13 октября в 13:00 произошел порыв на магистральном трубопроводе по ул. С. Шамшиных. Из-за размыва грунта образовалась яма, что стало причиной ДТП. Ответственность СГК застрахована, ущерб будет компенсирован автовладельцам», — говорится в сообщении пресс-службы новосибирского филиала «Сибирской генерирующей компании».

В настоящее время поврежденный участок отключен, в контуре отключения — 21 многоквартирный дом и три больницы. Ремонтные работы планируется завершить к утру 14 октября, сообщает «Интерфакс».

Сначала в яму с горячей водой погрузился припаркованный минивэн Toyota Corolla Spacio, а затем в ней оказался Nissan Juke, первоначально застрявший колесами в провале, сообщают очевидцы в соцсетях.

Еще один застрявший колесами в яме автомобиль удалось отбуксировать на безопасное расстояние.

Ранее глава Барнаула обсудил масштабное отключение тепла и горячей воды 14 октября.