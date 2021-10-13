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Жизнь

«Роддом на особом контроле»: глава Барнаула обсудил масштабное отключение тепла и горячей воды 14 октября

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел совещание по вопросу отключения теплоснабжения и горячего водоснабжения 14 октября в двух районах, сообщает мэрия города.

Совещание по поводу отключения тепла и горячей воды в Барнауле 14 октября.
Совещание по поводу отключения тепла и горячей воды в Барнауле 14 октября.
barnaul.org.

В четверг, 14 октября, отключат отопление и горячую воду в двух районах Барнаула — Центральном и Октябрьском — с 9:00 до 20:00 для более 9 тыс. жителей. Накануне предупредили, что из-за сложности повреждения на теплосети расширили список адресов.

Под отключение попадают: 70 многоквартирных домов, 41 частный дом, 1 школа, 4 вуза и ссуза, 1 детский сад, 4 медучреждения, 32 административных здания, 2 гостиницы и 1 общежитие.

13 октября глава Франк провел заседание рабочей группы, сформированной для контроля ремонтных работ и оперативной реакции на жалобы барнаульцев.

Глава города объяснил, что 14 октября выбрали для ремонта потому, что в этот день ожидается потепление — после начала отопительного сезона помещения уже прогрелись, поэтому температура понизится незначительно.

«На особом контроле социальные объекты, в первую очередь, медицинские учреждения: родильный дом № 2, городская больница № 1 и другие. Необходимо осуществлять температурный контроль и находиться на связи с руководителями организаций», — предупредил Франк собравшихся на совещание.

Руководители районных администраций доложили, что жителей уже оповестили через управляющие компании. Кроме того, на домах разместили объявления об отключении.

«Все учреждения образования также оповещены, отключение горячей воды и тепла на их работу не повлияет, для этого имеются резервные источники», — заверил председатель горкома по образованию Андрей Муль.

Совещание по поводу отключения тепла и горячей воды в Барнауле 14 октября.
Совещание по поводу отключения тепла и горячей воды в Барнауле 14 октября.
barnaul.org.

О подготовке к работам на сетях, для ускорения процесса ремонта, рассказал руководитель БТСК (Барнаульской теплосетевой компании) Александр Гросс.

По его словам, уже провели земляные работы, определили точные участки и повреждения, подготовили ремонтные бригады. Так что останется только провести сварочные работы.

«В домах на Комсомольском проспекте, Молодежной, Путиловской, Димитрова и других ближайших улицах не будет тепла и горячей воды пока аварийные бригады проведут устранение повреждений на тепловой сети диаметром 500 мм. Дефекты на трубопроводах 1969 года постройки появились из-за наружной коррозии металла. В домах на Пролетарской, Радищева и Партизанской также в этот период не будет отопления и горячей воды в связи с работами на сетях», — уточнили в мэрии.

Ранее в Барнауле в два раза быстрее завершили работы по замене запорной арматуры и воду дали досрочно, хотя обещали отключить на сутки.

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