3 октября
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Жизнь

Воду дали досрочно. В Барнауле в два раза быстрее завершили работы по замене запорной арматуры

В Барнауле досрочно завершили работы по замене запорной арматуры на сетях водоснабжения, из-за которых у многих жителей утром отключили воду, сообщает «Росводоканал Барнаул».

В Барнауле меняют запорную арматуру на сетях водоснабжения.
В Барнауле меняют запорную арматуру на сетях водоснабжения.
"Росводоканал Барнаул".

Напомним, работы вели на сетях водоснабжения в районе пересечения Павловского тракта и улицы Новороссийской. Это позволит в будущем существенно минимизировать зоны отключений, например, при устранении повреждений.

Изначально планировали, что на работу уйдут сутки — с 8:00 утра 3 октября до 8:00 4 октября. Однако подачу воды возобновили уже в 20:30

«В два раза быстрее намеченного срока завершили плановые работы по замене двух задвижек диаметром 500 и 800 мм на сетях водоснабжения. Подача воды в дома барнаульцев была возобновлена в 20:30 часов 3 октября», — рассказали в барнаульском водоканале.

Новая запорно-регулирующая арматура, изготовленная по современным технологиям из износостойких материалов, позволит повысить надежность городской системы водоснабжения и качество услуг.

Ход работ контролировали руководители водоканала. Объект посетил глава Барнаула Вячеслав Франк и его заместитель по городскому хозяйству Сергей Пашковский.

Кроме того, на работу в воскресенье вышли главы всех пяти районов Барнаула. Сформировали рабочую группу для межведомственного взаимодействия и решения оперативных вопросов, которую возглавил Франк.

Участок, попадающий под отключение воды в Барнауле.
Участок, попадающий под отключение воды в Барнауле.
«Росводоканал Барнаул».
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