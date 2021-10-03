Глава Барнаула посетил «раскопки на сетях» и объяснил решение отключить воду на сутки именно в воскресенье

Барнаульский водоканал ведет работы по замене запорной арматуры на сетях водоснабжения, из-за чего у многих жителей на сутки отключили воду, сообщает мэрия города.

Напомним, работы ведут на сетях водоснабжения в районе пересечения Павловского тракта и улицы Новороссийской. Это позволит в будущем существенно минимизировать зоны отключений, например, при устранении повреждений.

Глава Барнаула Вячеслав Франк выехал на место проведения ремонта и попросил прощение за длительное отключение воды — с 8:00 утра 3 октября до 8:00 4 октября.

«Хотелось бы принести извинения перед жителями Барнаула за достаточно длительное отключение. Однако эти работы необходимо провести, чтобы минимизировать отключения в период приближающегося зимнего периода», — подчеркнул он.

Франк отметил, что решение о переносе работ на воскресенье (с 1 октября на 3 октября) обусловлено многими причинами. Он напомнил, что в зону отключения попадает ряд социальных объектов: детские сады, школы и медучреждения.

«Обсуждая вопрос отключения с министерством здравоохранения региона, пришли к решению провести ремонт именно в воскресенье. В медучреждениях не проводятся плановые операции, кроме того, закрыты детские сады и школы. В понедельник организации приступят к плановой работе», — пояснил Франк.

Гендиректор «Росводоканал Барнаул» Андрей Полюго, который также посетил место работ, отметил, что замена запорной арматуры проходит по графику.

«Работы начаты с 8 утра. Завершен демонтаж затвора 800 мм, приступаем к демонтажу второго затвора на 500 мм. Как только эти работы будут выполнены, начнутся сварочные работы: новые затворы уже находятся на объекте. Надеюсь, что замена будет выполнена гораздо быстрее графика и наши потребители получат воду раньше 8 утра завтрашнего дня. Специалисты водоканала приложат максимум усилий к скорейшему завершению работ и возобновлению водоснабжения», — заверил Полюго.

Участок , попадающий под отключение воды в Барнауле. «Росводоканал Барнаул».

В течение двух недель на участке заранее проводили подготовительные работы. Сейчас на месте трудятся несколько ремонтных бригад.

Кроме того, на работу в воскресенье вышли главы всех пяти районов Барнаула. Сформировали рабочую группу для межведомственного взаимодействия и решения оперативных вопросов, которую возглавил Франк.