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Жизнь

Глава Барнаула посетил «раскопки на сетях» и объяснил решение отключить воду на сутки именно в воскресенье

Барнаульский водоканал ведет работы по замене запорной арматуры на сетях водоснабжения, из-за чего у многих жителей на сутки отключили воду, сообщает мэрия города.

В Барнауле меняют запорную арматуру на сетях водоснабжения.
В Барнауле меняют запорную арматуру на сетях водоснабжения.
barnaul.org со ссылкой на "Вечерний Барнаул". Фото: Михаил Полубедов.

Напомним, работы ведут на сетях водоснабжения в районе пересечения Павловского тракта и улицы Новороссийской. Это позволит в будущем существенно минимизировать зоны отключений, например, при устранении повреждений.

Глава Барнаула Вячеслав Франк выехал на место проведения ремонта и попросил прощение за длительное отключение воды — с 8:00 утра 3 октября до 8:00 4 октября.

«Хотелось бы принести извинения перед жителями Барнаула за достаточно длительное отключение. Однако эти работы необходимо провести, чтобы минимизировать отключения в период приближающегося зимнего периода», — подчеркнул он.

Франк отметил, что решение о переносе работ на воскресенье (с 1 октября на 3 октября) обусловлено многими причинами. Он напомнил, что в зону отключения попадает ряд социальных объектов: детские сады, школы и медучреждения.

«Обсуждая вопрос отключения с министерством здравоохранения региона, пришли к решению провести ремонт именно в воскресенье. В медучреждениях не проводятся плановые операции, кроме того, закрыты детские сады и школы. В понедельник организации приступят к плановой работе», — пояснил Франк.

Гендиректор «Росводоканал Барнаул» Андрей Полюго, который также посетил место работ, отметил, что замена запорной арматуры проходит по графику.

«Работы начаты с 8 утра. Завершен демонтаж затвора 800 мм, приступаем к демонтажу второго затвора на 500 мм. Как только эти работы будут выполнены, начнутся сварочные работы: новые затворы уже находятся на объекте. Надеюсь, что замена будет выполнена гораздо быстрее графика и наши потребители получат воду раньше 8 утра завтрашнего дня. Специалисты водоканала приложат максимум усилий к скорейшему завершению работ и возобновлению водоснабжения», — заверил Полюго.

Участок, попадающий под отключение воды в Барнауле.
Участок, попадающий под отключение воды в Барнауле.
«Росводоканал Барнаул».

В течение двух недель на участке заранее проводили подготовительные работы. Сейчас на месте трудятся несколько ремонтных бригад.

Кроме того, на работу в воскресенье вышли главы всех пяти районов Барнаула. Сформировали рабочую группу для межведомственного взаимодействия и решения оперативных вопросов, которую возглавил Франк.

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