В Барнауле больше домов отключат от тепла и воды из-за сложности повреждения на сети

Ранее сообщали, что энергетики в четверг, 14 октября, отключат отопление и горячую воду у 8 869 жителей Барнаула — с 9:00 до 20:00.
Однако, как предупредили в СГК, из-за увеличения объема работ зона отключения изменится.
«Список пополнится семью многоквартирными и 34 частными домами, двумя образовательными учреждениями, больницей и административными зданиями. К числу отключенных потребителей добавятся 433 человека», — рассказали в компании.
Адреса, где 14 октября не будет отопления и горячей воды с 9:00 до 20:00
|
ул. Садгородская
|
23
|
пр-кт. Сибирский
|
35а
|
ул. Союза Республик
|
3
|
ул. Димитрова
|
48А
|
пр-кт. Ленина
|
60
|
ул. Молодежная
|
6
|
пр-кт. Комсомольский
|
104в
|
пр-кт. Комсомольский
|
102
|
ул. Коммунальная
|
13
|
ул. Садгородская
|
34
|
ул. Коммунальная
|
15а
|
пр-кт. Комсомольский
|
80е
|
пр-кт. Сибирский
|
43А
|
ул. Чкалова
|
36
|
пр-кт. Сибирский
|
41
|
пр-кт. Комсомольский
|
100
|
ул. Димитрова
|
38
|
ул. Димитрова
|
67
|
ул. Чкалова
|
40
|
ул. Путиловская
|
20в
|
ул. Союза Республик
|
11
|
ул. Садгородская
|
29
|
ул. Садгородская
|
26
|
пр-кт. Ленина
|
58
|
ул. Молодежная
|
2
|
ул. Союза Республик
|
14
|
ул. Коммунальная
|
22/2
|
ул. Садгородская
|
25
|
пр-кт. Комсомольский
|
75
|
пр-кт. Комсомольский
|
106
|
пер. Некрасова
|
65
|
пер. Трудовой
|
39
|
ул. Молодежная
|
1
|
ул. Садгородская
|
30
|
ул. Коммунальная
|
20
|
ул. Шевченко
|
52а
|
пр-кт. Комсомольский
|
118
|
пр-кт. Сибирский
|
44
|
пр-кт. Комсомольский
|
104
|
ул. Молодежная
|
5
|
ул. Путиловская
|
51
|
ул. Путиловская
|
53
|
пр-кт. Комсомольский
|
80/13
|
пр-кт. Сибирский
|
43г
|
ул. Путиловская
|
16а
|
пр-кт. Комсомольский
|
75а
|
ул. Путиловская
|
20а
|
ул. Путиловская
|
30
|
ул. Садгородская
|
19
|
пр-кт. Сибирский
|
36
|
ул. Молодежная
|
2а
|
б-р. 9 Января
|
29А
|
ул. Чернышевского
|
30
|
ул. Союза Республик
|
5
|
пр-кт. Комсомольский
|
108а
|
пр-кт. Комсомольский
|
73б
|
ул. Кирова
|
43
|
пер. Некрасова
|
41
|
пр-кт. Комсомольский
|
102
|
пр-кт. Комсомольский
|
104а
|
пер. Некрасова
|
43
|
ул. Песчаная
|
47
|
пр-кт. Сибирский
|
37а
|
пр-кт. Комсомольский
|
108
|
ул. Молодежная
|
4
|
пер. Некрасова
|
64
|
пр-кт. Комсомольский
|
126
|
ул. Молодежная
|
9
|
пр-кт. Комсомольский
|
90
|
ул. Кирова
|
38а
|
ул. Чкалова
|
21
|
пр-кт. Комсомольский
|
84
|
ул. Чкалова
|
32
|
ул. Союза Республик
|
12
|
ул. Карла Маркса
|
1
|
ул. Димитрова
|
50
|
ул. Папанинцев
|
19в
|
б-р. 9 Января
|
19
|
пер. Трудовой
|
9
|
ул. Чернышевского
|
28
|
ул. Чкалова
|
34
|
ул. Путиловская
|
20г
|
ул. Молодежная
|
3
|
ул. Чкалова
|
30
|
пр-кт. Комсомольский
|
86
|
пр-кт. Комсомольский
|
82
|
пр-кт. Комсомольский
|
88
|
пр-кт. Комсомольский
|
110
|
пр-кт. Комсомольский
|
112
|
пр-кт. Сибирский
|
31
|
ул. Молодежная
|
3б
|
ул. Молодежная
|
7
|
ул. Союза Республик
|
13
|
пр-кт. Комсомольский
|
104б
|
пр-кт. Сибирский
|
41а
|
ул. Чернышевского
|
31
|
ул. Молодежная
|
4а
|
пр-кт. Комсомольский
|
80в
|
ул. Папанинцев
|
19а
|
ул. Садгородская
|
27
|
пр-кт. Комсомольский
|
80а
|
ул. Путиловская
|
26
|
ул. Садгородская
|
20
|
ул. Садгородская
|
22
|
ул. Чкалова
|
1Б
|
ул. Кирова
|
45а
|
пер. Некрасова
|
64а
|
пер. Трудовой
|
37
|
ул. Димитрова
|
67А
|
ул. Коммунальная
|
20А
|
пр-кт. Сибирский
|
48
|
ул. Садгородская
|
29а
|
ул. Коммунальная
|
20А
|
ул. Садгородская
|
18
|
ул. Садгородская
|
27а
|
ул. Кирова
|
28а
|
ул. Чернышевского
|
29
|
пр-кт. Комсомольский
|
80г
|
ул. Садгородская
|
17
|
ул. Коммунальная
|
22/1
|
ул. Кирова
|
45
|
ул. Кирова
|
43 а
|
пр-кт. Комсомольский
|
102а
|
ул. Чернышевского
|
11
|
пер. Трудовой
|
6
|
ул. Союза Республик
|
1
|
ул. Путиловская
|
33
|
ул. Коммунальная
|
13в
|
ул. Песчаная
|
20а
|
ул. Коммунальная
|
22
|
ул. Песчаная
|
19
|
пр-кт. Комсомольский
|
104г
|
пр-кт. Сибирский
|
43
|
ул. Чкалова
|
1А
|
ул. Путиловская
|
20
|
пр-кт. Комсомольский
|
106а
|
б-р. Обской
|
30
|
пр-кт. Комсомольский
|
68
|
ул. Димитрова
|
52
|
ул. Партизанская
|
40
|
пер. Трудовой
|
34
|
пр-кт. Комсомольский
|
124
|
ул. Культурная
|
12
|
ул. Коммунальная
|
21
|
ул. Культурная
|
10
|
ул. Культурная
|
14
|
ул. Коммунальная
|
17
|
ул. Коммунальная
|
17А
|
ул. Коммунальная
|
19
|
ул. Коммунальная
|
15
|
пр-кт. Комсомольский
|
73
|
ул. Кирова
|
25а
|
пер. Некрасова
|
43