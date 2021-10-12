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Жизнь

В Барнауле больше домов отключат от тепла и воды из-за сложности повреждения на сети

В Барнауле расширили список жилых домов и учреждений, которые останутся без горячей воды и отопления из-за повреждения на теплосетях, сообщает СГК.

Реконструкция теплосетей.
Реконструкция теплосетей.
Анна Зайкова

Ранее сообщали, что энергетики в четверг, 14 октября, отключат отопление и горячую воду у 8 869 жителей Барнаула — с 9:00 до 20:00.

Однако, как предупредили в СГК, из-за увеличения объема работ зона отключения изменится.

«Список пополнится семью многоквартирными и 34 частными домами, двумя образовательными учреждениями, больницей и административными зданиями. К числу отключенных потребителей добавятся 433 человека», — рассказали в компании.

Обновленный список отключений

Адреса, где 14 октября не будет отопления и горячей воды с 9:00 до 20:00

ул. Садгородская

23

пр-кт. Сибирский

35а

ул. Союза Республик

3

ул. Димитрова

48А

пр-кт. Ленина

60

ул. Молодежная

6

пр-кт. Комсомольский

104в

пр-кт. Комсомольский

102

ул. Коммунальная

13

ул. Садгородская

34

ул. Коммунальная

15а

пр-кт. Комсомольский

80е

пр-кт. Сибирский

43А

ул. Чкалова

36

пр-кт. Сибирский

41

пр-кт. Комсомольский

100

ул. Димитрова

38

ул. Димитрова

67

ул. Чкалова

40

ул. Путиловская

20в

ул. Союза Республик

11

ул. Садгородская

29

ул. Садгородская

26

пр-кт. Ленина

58

ул. Молодежная

2

ул. Союза Республик

14

ул. Коммунальная

22/2

ул. Садгородская

25

пр-кт. Комсомольский

75

пр-кт. Комсомольский

106

пер. Некрасова

65

пер. Трудовой

39

ул. Молодежная

1

ул. Садгородская

30

ул. Коммунальная

20

ул. Шевченко

52а

пр-кт. Комсомольский

118

пр-кт. Сибирский

44

пр-кт. Комсомольский

104

ул. Молодежная

5

ул. Путиловская

51

ул. Путиловская

53

пр-кт. Комсомольский

80/13

пр-кт. Сибирский

43г

ул. Путиловская

16а

пр-кт. Комсомольский

75а

ул. Путиловская

20а

ул. Путиловская

30

ул. Садгородская

19

пр-кт. Сибирский

36

ул. Молодежная

б-р. 9 Января

29А

ул. Чернышевского

30

ул. Союза Республик

5

пр-кт. Комсомольский

108а

пр-кт. Комсомольский

73б

ул. Кирова

43

пер. Некрасова

41

пр-кт. Комсомольский

102

пр-кт. Комсомольский

104а

пер. Некрасова

43

ул. Песчаная

47

пр-кт. Сибирский

37а

пр-кт. Комсомольский

108

ул. Молодежная

4

пер. Некрасова

64

пр-кт. Комсомольский

126

ул. Молодежная

9

пр-кт. Комсомольский

90

ул. Кирова

38а

ул. Чкалова

21

пр-кт. Комсомольский

84

ул. Чкалова

32

ул. Союза Республик

12

ул. Карла Маркса

1

ул. Димитрова

50

ул. Папанинцев

19в

б-р. 9 Января

19

пер. Трудовой

9

ул. Чернышевского

28

ул. Чкалова

34

ул. Путиловская

20г

ул. Молодежная

3

ул. Чкалова

30

пр-кт. Комсомольский

86

пр-кт. Комсомольский

82

пр-кт. Комсомольский

88

пр-кт. Комсомольский

110

пр-кт. Комсомольский

112

пр-кт. Сибирский

31

ул. Молодежная

ул. Молодежная

7

ул. Союза Республик

13

пр-кт. Комсомольский

104б

пр-кт. Сибирский

41а

ул. Чернышевского

31

ул. Молодежная

пр-кт. Комсомольский

80в

ул. Папанинцев

19а

ул. Садгородская

27

пр-кт. Комсомольский

80а

ул. Путиловская

26

ул. Садгородская

20

ул. Садгородская

22

ул. Чкалова

ул. Кирова

45а

пер. Некрасова

64а

пер. Трудовой

37

ул. Димитрова

67А

ул. Коммунальная

20А

пр-кт. Сибирский

48

ул. Садгородская

29а

ул. Коммунальная

20А

ул. Садгородская

18

ул. Садгородская

27а

ул. Кирова

28а

ул. Чернышевского

29

пр-кт. Комсомольский

80г

ул. Садгородская

17

ул. Коммунальная

22/1

ул. Кирова

45

ул. Кирова

43 а

пр-кт. Комсомольский

102а

ул. Чернышевского

11

пер. Трудовой

6

ул. Союза Республик

1

ул. Путиловская

33

ул. Коммунальная

13в

ул. Песчаная

20а

ул. Коммунальная

22

ул. Песчаная

19

пр-кт. Комсомольский

104г

пр-кт. Сибирский

43

ул. Чкалова

ул. Путиловская

20

пр-кт. Комсомольский

106а

б-р. Обской

30

пр-кт. Комсомольский

68

ул. Димитрова

52

ул. Партизанская

40

пер. Трудовой

34

пр-кт. Комсомольский

124

ул. Культурная

12

ул. Коммунальная

21

ул. Культурная

10

ул. Культурная

14

ул. Коммунальная

17

ул. Коммунальная

17А

ул. Коммунальная

19

ул. Коммунальная

15

пр-кт. Комсомольский

73

ул. Кирова

25а

пер. Некрасова

43
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