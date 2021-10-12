В Барнауле больше домов отключат от тепла и воды из-за сложности повреждения на сети

В Барнауле расширили список жилых домов и учреждений, которые останутся без горячей воды и отопления из-за повреждения на теплосетях, сообщает СГК.

Ранее сообщали, что энергетики в четверг, 14 октября, отключат отопление и горячую воду у 8 869 жителей Барнаула — с 9:00 до 20:00.

Однако, как предупредили в СГК, из-за увеличения объема работ зона отключения изменится.

«Список пополнится семью многоквартирными и 34 частными домами, двумя образовательными учреждениями, больницей и административными зданиями. К числу отключенных потребителей добавятся 433 человека», — рассказали в компании.