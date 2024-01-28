Подросток провалился в колодец с ледяной водой на Алтае

Накануне в одном из сел Смоленского района Алтайского края 14-летний подросток провалился в колодец с водой.

Он успел дозвониться до родителей и сообщить, что упал в колодец. Но не успел рассказать, где именно это произошло — телефон стал недоступен.

На поиски мальчика отправились сотрудники Росгвардии. Они по следам нашли это место на окраине села нашли — мальчик находился на глубине около пяти метров, по грудь в ледяной воде, указывает "МК".

С помощью автомобильного троса вытащили подростка из колодца и передали бригаде скорой помощи.

Жизни мальчика сейчас ничего не угрожает.

Ранее шестилетняя девочка упала в колодец на Алтае.

После тренировки по фигурному катанию девочка играла на улице. Ее мама была рядом. Ребенок скатился со снежной насыпи и попал в открытый люк.

Спустя около пяти минут охранник спортивного зала и мужчина, пришедший на тренировку, вытащили девочку. Ее сразу госпитализировали с диагнозом общее переохлаждение первой степени.

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