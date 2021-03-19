Шестилетняя девочка упала в колодец на Алтае

18 марта в Майме Республики Алтай в водосточный колодец на территории оздоровительного комплекса «Атлант» провалилась шестилетняя девочка. Об этом сообщили в региональном следственном управлении.

На Алтае девочка провалилась в колодец.

После тренировки по фигурному катанию девочка играла на улице. Ее мама была рядом. Ребенок скатился со снежной насыпи и попал в открытый люк.

Спустя около пяти минут охранник спортивного зала и мужчина, пришедшим на тренировку, вытащили девочку. Ее сразу госпитализировали с диагнозом общее переохлаждение первой степени.

Жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.

Следователи выясняют все обстоятельства инцидента и устанавливают лиц, отвечающих за надлежащее обеспечение безопасности коммунальных объектов у комплекса.

Осенью 2020 года в Барнауле двухлетняя девочка упала в колодец и сломала височную кость.