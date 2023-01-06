Подросток угнал иномарку у бабушки и попал в аварию

Угнанную иномарку обнаружили у дома по ул. Республиканской после ДТП.
Как стало известно, угон совершил 16-летний родственник потерпевшей женщины. Находясь дома, он взял от машины ключи и поехал кататься.
В пути молодой человек не справился с управлением и врезался с световую опору. После происшествия он бросил автомобиль и вернулся домой.
Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
Расследование продолжается.
Ранее алтайский автоугонщик рванул по сугробам от полицейских.
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