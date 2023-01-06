Подросток угнал иномарку у бабушки и попал в аварию

В Новосибирске от дома по ул. Олеко Дундича ночью 5 января угнали автомобиль Hyundai Solaris. Владелица транспортного средства обратилась с заявлением в полицию, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Угнанную иномарку обнаружили у дома по ул. Республиканской после ДТП.

Как стало известно, угон совершил 16-летний родственник потерпевшей женщины. Находясь дома, он взял от машины ключи и поехал кататься.

В пути молодой человек не справился с управлением и врезался с световую опору. После происшествия он бросил автомобиль и вернулся домой.

Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Расследование продолжается.

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