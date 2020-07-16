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Происшествия

Подросток утонул в сибирской реке, спасая двух девушек

В Омской области подросток утонул в реке Иртыш после того, как спас двух 17-летних девушек, пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональный СУСК.

Берег реки, вода.
Берег реки, вода.
Открытые источники в Интернете (СС0)

По данным ведомства, вечером 14 июля 15-летний подросток с друзьями во вторни купался в реке Иртыш в рабочем посёлке Черлак в Омской области.

«Две 17-летние девушки, попав в донную яму, стали тонуть, подросток бросился им на помощь, ему удалось вытолкнуть на берег девушек, а сам он уже не смог выбраться из воды», — рассказали в региональном следкоме.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В следственном управлении отметили, что в ходе расследования дадут правовую оценку действиям сотрудников администрации и служб профилактики.

Как ранее писал altapress.ru, только за первую неделю июля в Алтайском крае произошло четыре несчастных случая с несовершеннолетними на воде, а с начала купального сезона — больше 20.

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