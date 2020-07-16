Подросток утонул в сибирской реке, спасая двух девушек

По данным ведомства, вечером 14 июля 15-летний подросток с друзьями во вторни купался в реке Иртыш в рабочем посёлке Черлак в Омской области.
«Две 17-летние девушки, попав в донную яму, стали тонуть, подросток бросился им на помощь, ему удалось вытолкнуть на берег девушек, а сам он уже не смог выбраться из воды», — рассказали в региональном следкоме.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В следственном управлении отметили, что в ходе расследования дадут правовую оценку действиям сотрудников администрации и служб профилактики.
Как ранее писал altapress.ru, только за первую неделю июля в Алтайском крае произошло четыре несчастных случая с несовершеннолетними на воде, а с начала купального сезона — больше 20.