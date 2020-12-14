Подросток впал в кому после конфликта с агрессивным продавцом красок в Сибири

В Новосибирской области проверяют инцидент с подростком, попавшим в реанимацию, сообщает региональный СК.

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Происшествие случилось днем 12 декабря — в Новосибирске возле магазина «Краски».

«Катались на сноубордах два несовершеннолетних подростка. Из магазина вышел продавец и начал прогонять детей̆. Он схватил одного ребенка за одежду и якобы столкнул его с лестницы», — рассказали в ведомстве.

В результате падения ребенок получил травму и кровоизлияние в мозг, потерял сознание и впал в кому. Сейчас он в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Как уточняет NGS.RU, 14-летний мальчик катался на сноуборде по парапету длинной лестницы. Его отец рассказал о конфликте с продавцом.

Реанимация. 55.mchs.gov.ru

«Вышел продавец и потребовал у подростков убраться. Сын ответил, что они сейчас уйдут. Но ответ не понравился взрослому мужчине — он схватил сына за грудки и бросил на асфальт. Сын сильно ударился головой, получил кровоизлияние в мозг, перенес экстренную трепанацию черепа и сейчас в коме. Врачи ничего не говорят. К сыну нас не пускают», — разъяснил отец.

Родители подростка разыскивают свидетельницу происшествия. Мимо проходила женщина, которая, со слов друга мальчика, сказала мужчине: «Что ты делаешь, ты же мог его убить!»

Продавца 1974 года рождения отстранили от работы. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Ранее в Бийске произошла массовая драка подростков, с которыми сейчас разбирается алтайский СК.