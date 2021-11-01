Подставили? Вместо депутата Госдумы на месте «партийного скандала с лосем» мог быть актер

В Саратовской области полицейские нашли оружие и охотничий билет депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина на месте разделки туши лося, пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД.

Правоохранители нашли охотничий карабин c прицелом ночного видения, треногу, патроны и документы на имя Рашкина.

Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов говорил, что на месте преступления мог быть не Рашкин, а актер. Руководитель пресс-службы КПРФ Александр Ющенко заявлял, что не уверен, кому именно вообще принадлежали останки, найденные в машине.

Инцидент произошел ночью 29 октября. Вместе с депутатом в машине был 49-летний мужчина. Автомобиль оформлен на Саратовское областное отделение КПРФ, пишет polit.ru.

При осмотре в багажнике полицейский и сотрудник комитета охотничьего хозяйства и рыболовства нашли убитого лося. Рашкин объяснил, что он со знакомым нашел тушу в лесу, решил его забрать и разделать. Политик подтвердил, что осознавал незаконность своих действий, пояснил собеседник агентства.

Впоследствии депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заявил, что обнаружил в лесу тушу лося и решил отвезти в полицию, а также объяснил отказ от медосвидетельствования и заверил, что находился за рулем в трезвом состоянии.

Лось. Открытые источники в Интернете

Как пояснил Рашкин, из-за пандемии коронавируса он приехал к друзьям, где легче себя чувствует, и пошел прогуляться по лесу — там в сумерках увидел мигающую лампочками отъезжающую машину, а неподалеку — тушу лося.

«Я вернулся к ребятам, растормошил одного друга, предложил им взять лося и отвезти в полицию. Что и сделали. Загрузили его в багажник и чуть-чуть отъехали, а здесь целая орда фсбшников, полиции, природоохранных структур. Оружия не было у нас. Была чистая машина, где ехали я и мой товарищ <…> Якобы я убил лося», — рассказал коммунист.

После инцидента пресс-секретарь лидера КПРФ Геннадия Зюганова Александр Ющенко рассказал Daily Storm, что коммунисты ничего не знают о задержании Рашкина. Представитель партии пояснил, что депутат отмечает День Комсомола. Позже в КПРФ задержание депутата назвали провокацией. Александр Ющенко рассказал, что юридическая служба компартии будет оказывать Рашкину помощь, сообщает Znak.

По словам депутата, он находился в трезвом состоянии, а медосвидетельствование отказался проходить, так как боялся «фальсификации».

Уголовное дело о незаконной охоте в Саратовской области, на причастность к которой проверяется депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, будет расследовать Следственный комитет РФ. По инициативе следственного управления СК по региону «в связи с большим общественным резонансом» полиция передала материалы дела в Следственный комитет, сообщает ведомство.