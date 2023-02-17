17 февраля
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Происшествия

Подтверждена гибель двух человек при крушении Robinson

При крушении вертолета Robinson в горах Сахалина погиб пилот и пассажир, сообщает «Интерфакс».

Вертолет Robinson R-44.
Вертолет Robinson R-44.
CC0

Это подтвердили в областном агентстве по делам ГО и ЧС. Тела нашли под обломками винтокрылой машины. Мужчины скончались от полученных травм до прибытия спасателей, пишет Telegram-канал Shot.

Пострадал один человек. Его доставили в областную больницу Южно-Сахалинска, сообщает РИА Новости.

Также сообщалось о двух без вести пропавших россиянах. Предварительно, после крушения с места передавали, что все те, кто находился на борту, выжили.

При этом прибывший поисковый отряд нашел только троих человек из пяти.

Поисковый отряд ищет двоих пропавших.

Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения вертолета Robinson 44 в Сахалинской области.

Что произошло

Вертолет Robinson пропал с радаров неподалеку горы Красная в Сахалинской области 17 февраля. У пропавшего вертолета сработал аварийный маяк.

Ранее вынужденную посадку совершил вертолет в Горном Алтае. Между тем Robinson R44 обнаружили в реке Мана в Красноярском крае. Предположительно, он принадлежит красноярскому депутату Роману Гольдману.

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