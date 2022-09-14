Вынужденную посадку совершил вертолет в Горном Алтае

На борту находились пять человек, никто не пострадал.
Выясняются обстоятельства и причины инцидента.
Между тем местная прокуратура проводит проверку по факту исполнения законодательства по безопасности полетов.
Об авиакомпании
Ранее вертолет с детьми экстренно приземлился в Сибири из-за необъяснимого шума в двигателе. Другой Ми-8 повредил лопастями аэропорт, два здания и еще один вертолет.
В 2021 году «Система телеком активы», входит в АФК «Система», купила вертолетного перевозчика в Республике Алтай «Алтайавиа».
Прежний собственник перевозчика, «Резорт-м», вышел из капитала, передав 100% организации «Система телеком активы».
«Алтайавиа» имеет сеть посадочных площадок на туристических объектах Алтая и Сибири и является официальным дилером Robinson Helicopter Company в России.