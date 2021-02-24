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Происшествия

Вертолет с детьми экстренно приземлился в Сибири из-за необъяснимого шума в двигателе

В Красноярском крае вертолет Ми-8 с пассажирами и экипажем совершил вынужденную посадку на Таймыре из-за посторонних шумов в двигателе, сообщает «Интерфакс-Сибирь».

Ми-8 в Красноярске.
Ми-8 в Красноярске.
zapsib-sut.sledcom.ru

На борту вертолета находились 16 пассажиров и экипаж. Пострадавших нет, за людьми вылетел эвакуационный рейс.

«Все нормально с людьми, вертолет сел благополучно, никто не пострадал — 16 человек и три члена экипажа. Сейчас за ними отправлен еще один эвакуационный рейс — вертолет уже вылетел», — рассказали в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре.

Решение о вынужденной посадке принял экипаж воздушного судна, который услышал посторонние шумы в двигателе.

Как уточняет Западно-Сибирская транспортная прокуратура, вертолет, эксплуатируемый авиакомпанией «Норильск Авиа», экстренно сел на Таймыре в районе озера Дуромой. Из 16 пассажиров — три ребенка.

Ранее в Красноярске другой Ми-8 повредил лопастями аэропорт, два здания и еще один вертолет.

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