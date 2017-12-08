В Сибири пропал вертолет, на борту которого находился крупный бизнесмен

Биллинг мобильного телефона, с которого был произведен звонок в момент аварийной посадки, позволил уточнить спасателям вероятное место нахождения вертолета АС-350, пропавшего 7 декабря. Поиски вертолета в Братском районе возобновили с воздуха с наступлением светового дня, сообщает ТАСС.

"В 9 утра (04:00 мск) в небо снова поднимется вертолет Ми-8, который вел поиски до наступления ночи. Он уже готов к взлету в аэропорту Братска. Благодаря биллингу мобильного телефона удалось уточнить район поиска. Он достаточно обширен. Тем не менее, его удалось несколько конкретизировать", — сказал директор Братской региональной поисково-спасательной базы (РПСБ) Олег Пихтин.

По факту инцидента СК России организовал проверку, пишет bfm.ru. По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, воздушное судно зарегистрировано в центральном регионе России.

По неподтвержденной информации, вертолет совершил вынужденную посадку между поселками Прибойный и Чистый на лед Братского водохранилища, сообщает "Интерфакс".

Справка

Многоцелевой вертолет АС-350 (Eurocopter AS 350) производится во Франции с 1974 года. В экипаж машины входят 1-2 пилота, также на его борту могут разместиться до 6 человек. Вертолет оснащен одним двигателем мощностью около 800 лошадиных сил.