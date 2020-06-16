Поджигателю продавца вил на барнаульском рынке предъявили обвинение

Следователи выяснили, что днем 14 июня между пьяными мужчинами произошла ссора по незначительному поводу. В ходе конфликта обвиняемый облил мужчину бензином и поджег его.
«С места преступления потерпевшего доставили в медицинское учреждение, где ему оказывается интенсивная медицинская помощь», — сообщили в СК.
Обвиняемый задержан, в ближайшее время будет решаться вопрос о заключения его под стражу.
Ранее сообщалось, что двое продавцов и двое покупателей «что-то не поделили». В продавцов полетели стеклянные банки, а затем те начали оборонятся обухами от топоров, черенками лопат и вилами, которыми торговали.
Покупатели ушли, но вскоре вернулись с бензином.