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Происшествия

Поджигателю продавца вил на барнаульском рынке предъявили обвинение

38-летнему жителю Барнаула предъявили обвинение в покушении на убийство после потасовки на Докучаево, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Инцидент на Докучаево.
Инцидент на Докучаево.
"Инцидент Барнаул"

Следователи выяснили, что днем 14 июня между пьяными мужчинами произошла ссора по незначительному поводу. В ходе конфликта обвиняемый облил мужчину бензином и поджег его.

«С места преступления потерпевшего доставили в медицинское учреждение, где ему оказывается интенсивная медицинская помощь», — сообщили в СК.

Обвиняемый задержан, в ближайшее время будет решаться вопрос о заключения его под стражу.

Ранее сообщалось, что двое продавцов и двое покупателей «что-то не поделили». В продавцов полетели стеклянные банки, а затем те начали оборонятся обухами от топоров, черенками лопат и вилами, которыми торговали.

Покупатели ушли, но вскоре вернулись с бензином.

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