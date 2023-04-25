Поезд загорелся в Алтайском крае

Локомотив загорелся на станции Среднесибирская, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Возгорание произошло в обшивке резервного локомотива. Прибывшие спасатели отбуксировали его в безопасное место — чтобы огонь не перекинулся.

Локомотив. ГУ МЧС по Алтайскому краю

Ликвидировать очаг удалось в считанные минуты. О причине возгорания не сообщается.

Ранее появилась информация, что в Алтайском крае растет количество пожаров — за сутки в регионе зарегистрировали более 70 термически активных точек.

Это связано со стабильно положительной температурой воздуха.

Так, например, 24 апреля потушили крупный ландшафтный пожар. В тот же день ликвидировали очаги возгорания сразу на двух алтайских кладбищах — в Камне-на-Оби и в Рубцовске.