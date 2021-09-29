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Происшествия

Погиб еще один солдат в воинской части, из которой ушел срочник

В Свердловской области в войсковой части, где 29 сентября погиб солдат срочной службы, найден мертвым еще один военнослужащий, сообщает E1.RU со ссылкой на источник.

Учения РВСН.
Учения РВСН.
function.mil.ru

Повар —19-летний Михаил — совершил суицид. В часть направили проверку из Москвы, пишет Газета.Ru.

ЧП произошло в ЗАТО Свободный, в войсковой части № 93401.

Причины гибели военнослужащего срочной службы пока не известны.

Ранее в этой же части № 93401 погиб солдат-срочник, который 28 сентября был объявлен пропавшим без вести. В пресс-службе ЦВО заявили, что солдат заблудился в лесу во время учений.

Он погиб от удара электрическим током, пытаясь забраться на опору линии электропередачи, при себе у военнослужащего было личное оружие — автомат Калашникова и штык-нож.

Молодого человека призвали два месяца назад в Тагильское ракетное соединение. Он был родом из Тюмени.

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