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Происшествия

Погиб в ДТП легендарный российский олимпиец

Триатлонист Игорь Сысоев погиб в ДТП после столкновения с грузовиком. Ему было 43 года.

Он попал в аварию утром 12 мая на автодороге «Новороссийск — Керчь» в Краснодарском крае, указывает Газета.Ru.

Спортсмен за рулем VOYAH вырулил на встречную полосу и столкнулся с фурой SITRAK.

Вся водительская сторона автомобиля Сысоева оказалась разбита всмятку, куски машины разлетелись по трассе, пишет «ЧП Краснодар».

Он скончался на месте от полученных травм. Также в машине с Сысоевым 23-летняя триатлонистка Анастасия Звягина. Получила множество травм различной степени тяжести. Врачи борются за ее жизнь.

Причина маневра Сысоева неизвестна.

О спортсмене

Он — участник Олимпийских игр в Афинах и Пекине, основатель федеральной системы спортивной подготовки. Стал первым россиянином, который добыл путевку на Олимпийские игры в мужском триатлоне.

Сысоеву удалось завоевать Кубок Европы по триатлону.

Ранее смертельное ДТП с участием мопеда и иномарки произошло в алтайском наукограде.

Пожилой мужчина 1940 года рождения на мопеде Suzuki двигался по второстепенной дороге переулка Красноярский. Находившийся за рулем мопеда не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Toyota Corona SF. Водитель иномарки ехал по главной полосе.

В результате ДТП водитель мопеда от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи.

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