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Происшествия

Погибли взрослые, пострадали дети. Жесткое ДТП произошло на трассе в Алтайском крае (обновлено)

На трассе в Зональном районе Алтайского края произошло смертельное ДТП.

ДТП 7 января.
ДТП 7 января.
"Инцидент Барнаул"

Обновлено

Столкнулись два автомобиля, пострадали восемь человек, из них - пять детей. Двое погибли.

Погибли два человека, четырем детям понадобилась медицинская помощь. Об этом сообщили региональный следком и прокуратура.

ДТП произошло недалеко от села Плешково. Там столкнулись три транспортных средства.

Прокурор Алтайского края поручил проверить соблюдение законодательств безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию, соответствия дорожного полотна и нанесенной разметки.

На место происшествия выехал территориальный прокурор.

Кстати, на том же месте в 2005 году погиб губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов.

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