«Народному» губернатору Алтайского края, певцу, актеру и заслуженному артисту России Михаилу Евдокимову 6 декабря исполнилось бы 65 лет. Altapress.ru вспоминает жизненный путь артиста и политика.

Детство

Михаил Евдокимов родился 6 декабря 1957 года в многодетной семье Сергея и Анны Евдокимовых в городе Сталинск (ныне — Новокузнецк). Уже в следующем году семья переехала в Алтайский край, и поселилась в селе Верх-Обское.

В детстве Евдокимов играл и пел в ансамбле на танцах, а в перерывах пародировал известных артистов. После школы он решил развивать актерский талант — поступил на отделение балалаечников в Барнаульское культурно-просветительское училище.

По возвращении устроился худруком Дома культуры в деревне неподалеку от родительской. Через год поступил в Новосибирский институт торговли, в котором сразу понял, что больше, чем учеба, его привлекает КВН, он стал капитаном команды.

Михаил Евдокимов в молодости. altapress.ru

В 1981 году Евдокимов уехал в столицу, чтобы попасть в эстрадно-цирковое училище. Попытка поступления провалилась, но молодого пародиста заметили, и через два года он уже работал артистом разговорного жанра.

Путь в шоу-бизнес

Впервые телезрители увидели выступление Михаила в «Огоньке» 1984 года, посвященном международному женскому дню. Затем Евдокимов стал участвовать в популярной юмористической передаче «Вокруг смеха», где впервые появился с номером «Баня», получившим огромную популярность.

Миниатюры, автором которых был сам Евдокимов, были настолько близки и понятны зрителям, что их разбирали на цитаты: «Ой, не знаю, че рассказывать», «То ли порошок с отбеливателем был, то ли пятно не родимое», «Все засекречено, потому што враг! Хто враг — никто не знает», «Врач чо-то на месте оказался, молодой еще, трезвый… ну, ума-то нету», «Совсем наглость потерял». Люди воспринимали юмор Евдокимова как разговор за столом, как общение с близким человеком обо всем, что волнует и тревожит.

Выступление Михаила Евдокимова на ТВ. Скриншот YouTube-канала Sergey Krylov.

В конце восьмидесятых артист поступил на режиссерско-эстрадный факультет ГИТИСа. По его окончании Евдокимов основал собственный театр, которым руководил с 1992 по 2004 год. Параллельно он был участником многочисленных концертов и ведущим передач на телевидении, гастролировал по всей стране.

Михаил Евдокимов попробовал себя и в качестве киноактера. Так, он исполнил роль милицейского капитана Конева в комедии Сергея Никоненко «Не хочу жениться!». Затем в кинокартине «Про бизнесмена Фому» сыграл сельского механизатора Фому Дракина, который открыл в своей деревне платный туалет. Зрители также запомнили его по роли Филимона из комедии «Не валяй дурака» и разорившегося фермера Ивана Дергунова, который на своем запорожце приехал в Москву поговорить с президентом о трудностях сельской жизни в фильме «Не послать ли нам гонца».

Михаил Евдокимов. кадр из фильма «Не валяй дурака».

Евдокимов делал авторские передачи «С легким паром!», «Михаил Евдокимов в кругу друзей», «Не скуЧАЙ!» («Россия»), «Надо жить». Выпустил четыре альбома с песнями в своем исполнении — пятый вышел уже посмертно. Самыми известными стали песни «Баня», «Домик у дороги», «Жизнь смешная». Песня «Алтай» в исполнении Михаила Евдокимова среди его поклонников считается неофициальным гимном Алтайского края.

Актер в политике

Планы политической карьеры у Михаила Евдокимова возникли еще в 1995 году. Тогда он баллотировался в Государственную думу от Барнаула, но не прошел, заняв третье место. В 2003 году планировал выдвигаться на выборах в Подмосковье от Аграрной партии.

Михаил Евдокимов. Михаил Хаустов

В январе 2004 года Евдокимов сообщил о намерении претендовать на пост главы администрации Алтайского края на предстоящих в марте выборах. Как отмечают многие эксперты, он использовал социально-популистские образы «честного мужика из народа», а лозунгом кампании стала фраза «Шутки в сторону!».

Михаил Евдокимов , Алексей Сарычев и Александр Панкратов-Черный. Facebook Алексея Сарычев.

Избирательная кампания велась обоюдно жестко и остро, с использованием «черного пиара» и административного давления на оппонентов. Штаб действующего тогда губернатора Александра Сурикова использовал негативные образы (например, плакаты «Останови вторжение!»), которые вызвали в большинстве своем отторжение у избирателей. При этом против самого Сурикова были также применены полит-технологии. Так, в выборах участвовал однофамилец-самовыдвиженец Виталий Суриков, который набрал 2,6% - во многом из-за этого случился второй тур выборов.

25 февраля 2004 года сторонниками Евдокимова было создано Алтайское краевое общественное движение «Пробуждение» для проведения предвыборной кампании. Официальная регистрация была проведена в октябре 2004 года.

Инаугурация: Михаил Евдокимов и Александр Назарчук.

4 апреля 2004 года Евдокимов одержал победу на выборах главы Алтайского края, обойдя во втором туре Александра Сурикова. Журналисты окрестили победу Евдокимова «синдромом Шварценеггера» — в честь победившего на выборах в губернаторы Калифорнии актера.

Кризис власти

В Алтайском краевом Совете народных депутатов подавляющем в большинстве находились сторонники экс-губернатора Александра Сурикова. Наладить отношения с таким региональным парламентом Евдокимов так и не смог.

Большинство депутатов утверждали, что новый глава региона за год работы продемонстрировал неспособность сформировать эффективную команду управленцев, а также обвиняли его в провале экономической политики. Основанием для этого считалась «кадровая» чехарда в окружении губернатора — за год Евдокимов сменил 17 заместителей.

При этом сторонники Евдокимова продолжали организовывать митинги и сборы подписей в его поддержку. В марте-апреле 2005 года движение «Пробуждение» выступило организатором ряда митингов и пикетов против действий АКСНД по смещению Михаила Евдокимова.

Михаил Евдокимов и Александр Назарчук в 2004 году. Олег Богданов

В конце февраля 2005 года на сессии регионального парламента депутаты приняли постановление о ненадлежащем исполнении Михаилом Евдокимовым своих обязанностей в качестве главы края. Депутаты направили это постановление в полпредство Сибирского федерального округа и президенту России.

В марте главы 49 районов края и нескольких городов краевого подчинения направили письмо в адрес полпреда в Сибирском федеральном округе Анатолия Квашнина и президента РФ Владимира Путина, в котором потребовали отставки губернатора.

Наконец, отставки губернатора потребовали представители различных политических партий и общественных организаций края — от «Единой России» до КПРФ. В это же самое время сторонники Евдокимова смогли собрать всего за 9 дней более 52 тыс. подписей простых граждан в его защиту и направили собранные подписи в администрацию президента РФ.

Михаил Евдокимов. Олег Богданов

31 марта 2005 года на сессии краевого совета депутаты выразили губернатору недоверие. За это проголосовали 46 из 52 депутатов. Теперь судьбу губернатора должен был решать российский президент.

Таким образом, мог быть появится прецедент: впервые отстранение губернатора от должности могло произойти не только по инициативе главы государства, но и по настоянию регионального парламента. Впрочем, президент никак не вмешался в эту ситуацию. И на том же заседании губернатор отказался зачитывать перед депутатами АКСНД традиционный доклад о социально-экономической ситуации в крае. Свой шаг он объяснил тем, что депутаты все равно настроены неконструктивно и не смогут воспринять доклад адекватно.

В мае 2005 года Евдокимов предложил всем своим заместителям и главам комитетов и управлений администрации подать в отставку. Так он отреагировал на действия крайсовета, дважды признававшего работу администрации неудовлетворительной. Большинство членов его команды написали заявления об уходе.

Роковое ДТП

7 августа 2005 года губернатор вместе с женой ехали в «Мерседесе» на мероприятие, посвященное 70-летию космонавта Германа Титова. Машины сопровождения у губернатора не было. По дороге автомобиль попал в аварию.

Водитель губернатора Иван Зуев и охранник Александр Устинов погибли вместе с Михаилом Евдокимовым от травм. В живых осталась лишь жена губернатора Галина Евдокимова.

«Мерседес», в котором погибли губернатор Михаил Евдокимов , его охранник Александр Устинов и водитель Иван Зуев

Гибель алтайского губернатора вызвала бурное обсуждение в обществе. Ему было всего 48, и неожиданная смерть породила множество слухов и предположений. По официальной версии, водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. Машина сильно ударилась о дерево. Родные Михаила же до сих пор считают, что авария была подстроена теми, кого не устраивала его политика.

Прощание с Михаилом Евдокимовым прошло в Барнаульском Дворце спорта 9 августа 2005 года, после чего гроб с телом перевезли в село Верх-Обское, где также состоялось прощание и отпевание. Похоронили Евдокимова 10 августа 2005 года на кладбище села Верх-Обское.

Память

Вскоре после гибели Михаила Евдокимова, новое руководство края во главе с губернатором Александром Карлиным приняло постановление об увековечивании его памяти.

Фестиваль «Земляки» имени Михаила Евдокимова , 2022. Ирина Пергаева.

Именем Евдокимова названа средняя школа в селе Верх-Обское, в которой он сам учился. На месте его гибели возвели мемориальный комплекс: небольшую часовню в окружении 47 берез — по числу прожитых лет.

Кроме того, ежегодно в начале августа в селе Верх-Обское проводится фестиваль народного творчества и спорта «Земляки», который с 2009 года получил статус всероссийского.

Фестиваль «Земляки» имени Михаила Евдокимова , 2022. Ирина Пергаева.

Некоторое время назад активисты создали петицию, в которой просили присвоить Алтайскому краевому колледжу культуры и искусств имя Михаила Евдокимова. Однако эта инициатива так и не была реализована.

Также в Барнауле долгое время не может появиться улица или сквер имени Евдокимова — несмотря на то, что рекомендации об этом были еще в постановлении 2005 года об увековечивании памяти экс-губернатора.

В 2022 году Михаилу Евдокимову посмертно присвоили звание «Почетный гражданин Смоленского района»