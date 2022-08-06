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Жизнь

Михаилу Евдокимову посмертно присвоили звание «Почетный гражданин Смоленского района»

Удостоверения и памятный адрес вдове артиста вручили во время Всероссийского фестиваля «Земляки».

Вручение удостоверения и памятного адреса Галине Евдокимовой
Вручение удостоверения и памятного адреса Галине Евдокимовой
Екатерина Карзова / Altapress.ru

Глава Смоленского района Людмила Моисеева вручила вдове известного артиста Михаила Евдокимова Галине Евдокимовой удостоверение и памятный адрес о присвоении посмертно звания «Почетный гражданин Смоленского района».

Звание присвоено за вклад в развитие культуры и личные заслуги перед Смоленским районом. Торжественное вручение прошло на главной сцене Всероссийского фестиваля народного творчества и спорта имени Михаила Евдокимова «Земляки».

Галина Евдокимова в ответном слове поблагодарила всех «за память» и пожелала фестивалю долгую жизнь.

Заслуженный артист России, четвертый губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов родился в Кемеровской области, но в 1958 году семья переехала в село Верх-Обское Смоленского района Алтайского края.

Михаил Сергеевич Евдокимов погиб в автокатастрофе 7 августа 2005 года.

Ранее Виктор Томенко признал Михаила Евдокимова «народным губернатором».

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