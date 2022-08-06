Виктор Томенко признал Михаила Евдокимова «народным губернатором»: как проходит юбилейный Евдокимовский фестиваль

К гостям праздника обратился губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

«Память сохраняется среди близких, родных, земляков. Михаил Сергеевич — народный артист, народный губернатор. Официально у него этих званий нет, но Михаила нет уже 17 лет — и до этих пор, кто может этому возразить?» — сказал Виктор Томенко.