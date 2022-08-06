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Жизнь

Виктор Томенко признал Михаила Евдокимова «народным губернатором»: как проходит юбилейный Евдокимовский фестиваль

В селе Верх-Обское Смоленского района проходит 30-й Всероссийский фестиваль народного творчества и спорта «Земляки», посвященный памяти Михаила Евдокимова. Программа фестиваля рассчитана на четыре дня, с 4 по 7 июля, но главные мероприятия проходят сегодня, 6 августа.

Фестиваль памяти Михаила Евдокимова «Земляки»
Фестиваль памяти Михаила Евдокимова «Земляки»
Екатерина Карзова / Altapress.ru

К гостям праздника обратился губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

«Память сохраняется среди близких, родных, земляков. Михаил Сергеевич — народный артист, народный губернатор. Официально у него этих званий нет, но Михаила нет уже 17 лет — и до этих пор, кто может этому возразить?» — сказал Виктор Томенко.

Программу третьего дня открыли спортивные соревнования по футболу, волейболу, стритболу, спортивному туризму и армрестлингу.

Для гостей праздника работали поселковые дворики «С легким паром!», тематические выставки, проводились мастер-классы по вязке банных веников. Также состоялись посиделки с друзьями Михаила Евдокимова.

Вечером на центральной сцене стадиона состоится концерт коллективов и исполнителей народного творчества «Задушевный разговор».

Завершится программа гала-концертом с участием звезд российской эстрады. По имеющейся информации, гостями концерта станут актер шоу «Уральские пельмени», певец Вячеслав Мясников, композитор, поэт, певец Николай Емелин и ансамбль «Белые росы».

Ранее в Алтайском крае состоялись «Шукшинские дни».

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