Виктор Томенко признал Михаила Евдокимова «народным губернатором»: как проходит юбилейный Евдокимовский фестиваль

К гостям праздника обратился губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
«Память сохраняется среди близких, родных, земляков. Михаил Сергеевич — народный артист, народный губернатор. Официально у него этих званий нет, но Михаила нет уже 17 лет — и до этих пор, кто может этому возразить?» — сказал Виктор Томенко.
Программу третьего дня открыли спортивные соревнования по футболу, волейболу, стритболу, спортивному туризму и армрестлингу.
Для гостей праздника работали поселковые дворики «С легким паром!», тематические выставки, проводились мастер-классы по вязке банных веников. Также состоялись посиделки с друзьями Михаила Евдокимова.
Вечером на центральной сцене стадиона состоится концерт коллективов и исполнителей народного творчества «Задушевный разговор».
Завершится программа гала-концертом с участием звезд российской эстрады. По имеющейся информации, гостями концерта станут актер шоу «Уральские пельмени», певец Вячеслав Мясников, композитор, поэт, певец Николай Емелин и ансамбль «Белые росы».