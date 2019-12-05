Алтайскому колледжу культуры и искусств предлагают присвоить имя Евдокимова

Активисты создали петицию , в которой просят присвоить Алтайскому краевому колледжу культуры и искусств имя Михаила Евдокимова. Об этом сообщили в правозащитной организации «Гражданский патруль».

Обращение направлено губернатору Виктору Томенко и краевому министру культуры Елене Безруковой.

После окончания школы Михаил Евдокимов учился в Барнаульском культпросветучилище (ныне Алтайский краевой колледж культуры и искусств) на балалаечника, рассказал краевед Данил Дегтярев.

Больших финансовых расходов реализация инициативы не потребует. Тем более, что об увековечивание памяти Евдокимова в Алтайском крае говорят уже много лет.

«Есть даже официальное постановление правительства края, датированное годом его смерти. Однако за четырнадцать лет ни один объект так и не получил имя заслуженного артиста. Ситуация не понятна для жителей всей страны. В случае очередного отказа, общество рассчитывает услышать понятный ответ», — прокомментировал предложение глава «Гражданского патруля» Ростислав Антонов.

В крае существует мемориальный музей Евдокимова в селе Верх-Обском, на месте гибели построена часовня.

7 августа 2005 года на плешковском перекрестке трассы М-52 разбился Mercedes, в котором находились губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов, его жена Галина, водитель и охранник. Выжить в этой аварии удалось лишь супруге губернатора.