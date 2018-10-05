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Похищенный барнаулец Михаил Седов до сих пор не найден

Правоохранительные органы пока не нашли барнаульца Михаила Седова, которого похитили 2 октября. Об этом 5 октября altapress.ru сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Пропавший Михаил Седов.
Пропавший Михаил Седов.
Фото предоставлено супругой пропавшего

Сейчас продолжаются следственные действия и поисковые мероприятия, сообщили в ведомстве.

38-летнего Михаила Седова разыскивают уже несколько дней. Вечером 2 октября его избили и похитили около гаражно-строительного кооператива на ул. Малахова, 107а.

Предположительно у мужчины произошел конфликт с двумя неизвестными. Якобы мужчину избили, в том числе ломом, засунули в багажник его машины Subaru и увезли в неизвестном направлении.

Позднее автомобиль барнаульца нашли около лесного массива в районе нового Власихинского кладбища.

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