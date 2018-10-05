Похищенный барнаулец Михаил Седов до сих пор не найден

Сейчас продолжаются следственные действия и поисковые мероприятия, сообщили в ведомстве.
38-летнего Михаила Седова разыскивают уже несколько дней. Вечером 2 октября его избили и похитили около гаражно-строительного кооператива на ул. Малахова, 107а.
Предположительно у мужчины произошел конфликт с двумя неизвестными. Якобы мужчину избили, в том числе ломом, засунули в багажник его машины Subaru и увезли в неизвестном направлении.
Позднее автомобиль барнаульца нашли около лесного массива в районе нового Власихинского кладбища.