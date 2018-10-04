Читайте нас в соцсетях
4 октября 12°C
Новости
Вся лента
Происшествия
1524

Волонтеры прочесывают кладбища в поисках похищенного барнаульца. Подробности

В Барнауле вторые сутки ищут 38-летнего Михаила Седова, которого похитили вечером 2 октября около гаражно-строительного кооператива на ул. Малахова, 107а. Добровольцы, близкие и знакомые мужчины прочесывают Власиху, старое и новое кладбища, район ТЭЦ-3 и озера. Об этом пишет «КП в Барнауле» со ссылкой на коллег пропавшего.

Пропавший Михаил Седов.
Пропавший Михаил Седов.
Фото предоставлено супругой пропавшего

Что случилось?

По сведениям жены Михаила, в тот вместе он вместе с ней и двумя детьми вернулся с дачи. Барнаулец высадил семью у подъезда дома, а сам поехал ставить машину в гараж, где у него произошел конфликт с неизвестными.

Как сообщает «Политсиб.ру» со ссылкой на очевидцев, на месте происшествия была еще одна машина без номеров. Мужчину избили, в том числе ломом, засунули в багажник его же машины и увезли в неизвестном направлении. После того, как Седова закрыли в багажнике, автомобиль без номеров поехал вслед за похитителями, говорят свидетели происшествия.

Где нашли машину барнаульца?

Позднее сотрудники полиции обнаружили пустой автомобиль похищенного барнаульца около лесного массива в районе нового Власихинского кладбища. В багажнике нашли кровь Михаила, но ее было немного, поэтому есть надежда, что мужчина остался жив. Однако пострадавший и его похитители не найдены. Предположительно, они скрылись на другом автомобиле, возможно на седане.

Пропавший автомобиль Subaru Trebeca.
Пропавший автомобиль Subaru Trebeca.
vk.com/barneos22

Почему могли похитить Михаила Седова

Жена Михаила Седова говорит, что не может представить себе, по какой причине его могли похитить. Мужчина работает наемным директором в одной из коммерческих компаний, а автомобиль, которым владеет семья, вряд ли представлял ценность для преступников. Не в пользу версии об угоне авто говорит и тот факт, что его нашли брошенным.

Фоторобот возможного подозреваемого.
Фоторобот возможного подозреваемого.
Анастасия Турищева в vk.com/barneos22

Возможно, барнаулец стал свидетелем какого-то преступления или имел какой-то конфликт, о котором никто не знал.

Также проверяется информация, что мужчину могли переложить в багажник другой машины, которая ждала похитителей. Уже сделан фоторобот одного из подозреваемых.

Как помочь

Супруга пропавшего обратилась в СМИ и ко всем возможным свидетелям происшествия с просьбой помочь найти мужчину. Полезной может стать любая информация, в том числе данные с видеорегистраторов по ходу следования автомобилей (после 23:00 часов от ул. Малахова до пос. Власиха).

Данные автомобиля пропавшего барнаульца: марка Subaru Tribeca, госномер у113тн 22, цвет — серый графит.

Контакты для связи

Чтобы помочь в поисках, нужно звонить по номеру 8−963−521−6969.

Чтобы сообщить полезную информацию, звоните по номерам: 8−903−948−44−67; 8−962−796−89−81. Также можно позвонить в краевой Следственный комитет по телефонам 8 (3852) 29-80-01, 29−80−02, 29−80−94 или обратиться в полицию.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
PDA
Email подписка