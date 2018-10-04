Волонтеры прочесывают кладбища в поисках похищенного барнаульца. Подробности

В Барнауле вторые сутки ищут 38-летнего Михаила Седова, которого похитили вечером 2 октября около гаражно-строительного кооператива на ул. Малахова, 107а. Добровольцы, близкие и знакомые мужчины прочесывают Власиху, старое и новое кладбища, район ТЭЦ-3 и озера. Об этом пишет «КП в Барнауле» со ссылкой на коллег пропавшего.

Что случилось?

По сведениям жены Михаила, в тот вместе он вместе с ней и двумя детьми вернулся с дачи. Барнаулец высадил семью у подъезда дома, а сам поехал ставить машину в гараж, где у него произошел конфликт с неизвестными.

Как сообщает «Политсиб.ру» со ссылкой на очевидцев, на месте происшествия была еще одна машина без номеров. Мужчину избили, в том числе ломом, засунули в багажник его же машины и увезли в неизвестном направлении. После того, как Седова закрыли в багажнике, автомобиль без номеров поехал вслед за похитителями, говорят свидетели происшествия.

Где нашли машину барнаульца?

Позднее сотрудники полиции обнаружили пустой автомобиль похищенного барнаульца около лесного массива в районе нового Власихинского кладбища. В багажнике нашли кровь Михаила, но ее было немного, поэтому есть надежда, что мужчина остался жив. Однако пострадавший и его похитители не найдены. Предположительно, они скрылись на другом автомобиле, возможно на седане.

Пропавший автомобиль Subaru Trebeca. vk.com/barneos22

Почему могли похитить Михаила Седова

Жена Михаила Седова говорит, что не может представить себе, по какой причине его могли похитить. Мужчина работает наемным директором в одной из коммерческих компаний, а автомобиль, которым владеет семья, вряд ли представлял ценность для преступников. Не в пользу версии об угоне авто говорит и тот факт, что его нашли брошенным.

Фоторобот возможного подозреваемого. Анастасия Турищева в vk.com/barneos22

Возможно, барнаулец стал свидетелем какого-то преступления или имел какой-то конфликт, о котором никто не знал.

Также проверяется информация, что мужчину могли переложить в багажник другой машины, которая ждала похитителей. Уже сделан фоторобот одного из подозреваемых.

Как помочь

Супруга пропавшего обратилась в СМИ и ко всем возможным свидетелям происшествия с просьбой помочь найти мужчину. Полезной может стать любая информация, в том числе данные с видеорегистраторов по ходу следования автомобилей (после 23:00 часов от ул. Малахова до пос. Власиха).

Данные автомобиля пропавшего барнаульца: марка Subaru Tribeca, госномер у113тн 22, цвет — серый графит.

Контакты для связи

Чтобы помочь в поисках, нужно звонить по номеру 8−963−521−6969.