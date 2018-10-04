Волонтеры прочесывают кладбища в поисках похищенного барнаульца. Подробности

Что случилось?
По сведениям жены Михаила, в тот вместе он вместе с ней и двумя детьми вернулся с дачи. Барнаулец высадил семью у подъезда дома, а сам поехал ставить машину в гараж, где у него произошел конфликт с неизвестными.
Как сообщает «Политсиб.ру» со ссылкой на очевидцев, на месте происшествия была еще одна машина без номеров. Мужчину избили, в том числе ломом, засунули в багажник его же машины и увезли в неизвестном направлении. После того, как Седова закрыли в багажнике, автомобиль без номеров поехал вслед за похитителями, говорят свидетели происшествия.
Где нашли машину барнаульца?
Позднее сотрудники полиции обнаружили пустой автомобиль похищенного барнаульца около лесного массива в районе нового Власихинского кладбища. В багажнике нашли кровь Михаила, но ее было немного, поэтому есть надежда, что мужчина остался жив. Однако пострадавший и его похитители не найдены. Предположительно, они скрылись на другом автомобиле, возможно на седане.
Почему могли похитить Михаила Седова
Жена Михаила Седова говорит, что не может представить себе, по какой причине его могли похитить. Мужчина работает наемным директором в одной из коммерческих компаний, а автомобиль, которым владеет семья, вряд ли представлял ценность для преступников. Не в пользу версии об угоне авто говорит и тот факт, что его нашли брошенным.
Возможно, барнаулец стал свидетелем какого-то преступления или имел какой-то конфликт, о котором никто не знал.
Также проверяется информация, что мужчину могли переложить в багажник другой машины, которая ждала похитителей. Уже сделан фоторобот одного из подозреваемых.
Как помочь
Супруга пропавшего обратилась в СМИ и ко всем возможным свидетелям происшествия с просьбой помочь найти мужчину. Полезной может стать любая информация, в том числе данные с видеорегистраторов по ходу следования автомобилей (после 23:00 часов от ул. Малахова до пос. Власиха).
Данные автомобиля пропавшего барнаульца: марка Subaru Tribeca, госномер у113тн 22, цвет — серый графит.
Контакты для связи
Чтобы помочь в поисках, нужно звонить по номеру 8−963−521−6969.
Чтобы сообщить полезную информацию, звоните по номерам: 8−903−948−44−67; 8−962−796−89−81. Также можно позвонить в краевой Следственный комитет по телефонам