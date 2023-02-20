Похитили более 2 млрд рублей средств Пенсионного фонда. Задержаны 34 человека

ФСБ сообщила о пресечении работы группировки, похитившей более 2 млрд рублей средств средств Пенсионного фонда РФ.

В группу входили бывшие и действующие сотрудники Пенсионного фонда и «Почты России». По этому делу в Ингушетии, Северной Осетии и Москве задержаны 34 человека.

Что произошло

Они с 2019 по 2021 годы проводили перерасчет пенсий жителям Ингушетии без их ведома, а деньги перечисляли на банковские счета филиала «Почты России» для обналичивания.

Законные пенсии развозили по региональным отделениям почтовой связи. Вырученную незаконно прибыль присваивали.

Члены группировки фальсифицировали отчетную документацию, по которой все полученные из ПФР средства якобы полностью выданы населению.

Цифра

Бюджетной системе РФ был нанесен ущерб в размере более 2 млрд рублей.

Деньги. СС0

Обыски и задержание

Обыски прошли более чем по 60 адресам, задержаны 34 подозреваемых. В оперативных мероприятиях задействовали более 1200 сотрудников правоохранительных и спецведомств, в том числе — 600 бойцов ЦСН ФСБ, СОБР и ОМОН Росгвардии.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере).

В августе прошлого года проверку деятельности Пенсионного фонда России начала Генпрокуратура. Ранее премьер Михаил Мишустин уволил главу Пенсионного фонда России. Назначен врио — им стал Сергей Чирков.