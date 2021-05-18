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Происшествия

В Барнауле из земли воруют погреба

Неизвестные в Барнауле выкапывают погреба и сдают на металл, сообщили горожане в группе Barnaul22.

Кража погреба в Барнауле.
Кража погреба в Барнауле.
vk.com/barneos22

Двое мужчин с татуировками на Потоке выкапывают погреб, а третий на «Газели», привязав трос, дергает сооружение.

«Это уже третий погреб в одном районе, который выкопали без ведома хозяев», — пишет автор поста.

Полицейских вызвали на место, но пока те ехали, похитители уже увезли погреб, оставив раскопанную яму.

В ЖЭУ заявили, что никаких распоряжений на извлечение погребов давали. В момент кражи представителей ЖЭУ даже не было в офисе, так как они выезжали на место кражи водопроводных труб, которые выкопали из земли.

В 2020 году жителя Барнаула задержали по подозрению в серии краж. Полицейский полагают, что он вывез и сбыл 28 гаражных боксов.

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