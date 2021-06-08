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Происшествия

«Похоже на типичную фейк-ньюс»: руководство «Изумрудного» парка в Барнауле сомневается в отравлении собак мышьяком

Управляющий парком «Изумрудный» Владислав Вакаев пообщался горожанами, чьи собаки заболели после прогулки в парке. Ранее собачники сообщили об отравлении питомцев мышьяком.

Корги. Собака.
Корги. Собака.
СС0

Вакаев отметил, что ни в одной из групп «друзей парка» не сообщалось об этом ЧП, хотя отравление как минимум 10 собак это серьезно.

«Так что на первый взгляд это похоже на типичную фейк-ньюс. С какой целью? Возможно, это своеобразное продолжение противостояния между обычными посетителями парка и владельцами собак: кто-то таким некрасивым способом попытался сделать предупреждение последним», — написал управляющий в своем Telegram-канале.

Позже он добавил, что пообщался с владельцами собак. Выяснилось, что, судя по всем признакам, речь идет об инфекции.

«Она некритичная, обычное лечение антибиотиками помогает. Вероятно, собаки заразились друг от друга во время прогулки. Пока ситуация остается не до конца ясной, я бы порекомендовал владельцам собак во время прогулки избегать общения с другими питомцами», — заключил Вакаев.

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