«Похоже на типичную фейк-ньюс»: руководство «Изумрудного» парка в Барнауле сомневается в отравлении собак мышьяком

Вакаев отметил, что ни в одной из групп «друзей парка» не сообщалось об этом ЧП, хотя отравление как минимум 10 собак это серьезно.

«Так что на первый взгляд это похоже на типичную фейк-ньюс. С какой целью? Возможно, это своеобразное продолжение противостояния между обычными посетителями парка и владельцами собак: кто-то таким некрасивым способом попытался сделать предупреждение последним», — написал управляющий в своем Telegram-канале.

Позже он добавил, что пообщался с владельцами собак. Выяснилось, что, судя по всем признакам, речь идет об инфекции.