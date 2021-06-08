Не dog-friendly. Барнаульские собачники жалуются на разбросанный мышьяк в парке «Изумрудный»

Владельцы собак в Барнауле предупреждают единомышленников об опасности выгула питомцев в «Изумрудном». По территории парка рассыпан мышьяк, рассказали барнаульцы в сообществе Barnaul22.

«Гуляли с собакой в парке „Изумрудный“, после псу стало плохо: рвота, кашель. В ветеринарной клинике сказали: отравление мышьяком», — рассказывает пострадавший.

По его словам, ещё 9 собак попали в ветеринарную клинику с такими же симптомами. Все они гуляли в «Изумрудном».

В комментариях барнаульцы разошлись во мнениях. Одни настаивают на том, что в парке выгул собак запрещен. А если питомец съел что-то с пола, значит хозяин недоглядел, уверены комментаторы.

Вторые задаются вопросом: «Где тогда гулять с собаками в Барнауле?». По их словам, специальных площадок для выгула в городе нет.

Ранее сообщалось, что после благоустройства парка «Изумрудный», там появится огороженная территория для прогулок с питомцами. Ремонтные работы должны завершить до 1 ноября.