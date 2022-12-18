Пожар начался 18 декабря в четырехэтажном торговом центре «Универсам». По данным оперативных служб, загорелись товары на последнем этаже.
Во время пожара в здании находилось более 70 человек, они эвакуировались самостоятельно. Пятерых спасли пожарные, они использовали самоспасатели — специальные средства, помогающие дышать.
Одна девушка пострадала. Сейчас она находится в удовлетворительном состоянии, сообщили в региональном ГУ МЧС.
Площадь возгорания составила 400 кв. м. Открытое горение ликвидировано.
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