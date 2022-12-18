18 декабря
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Происшествия

Полыхает российский ТЦ «Универсам» — пострадал один человек

Пожар произошел в ТЦ «Универсам» в Снежинске в Челябинской области. Пострадал один человек, сообщает ТАСС.

Огонь. Пожар.
Огонь. Пожар.
CC0

Пожар начался 18 декабря в четырехэтажном торговом центре «Универсам». По данным оперативных служб, загорелись товары на последнем этаже.

Во время пожара в здании находилось более 70 человек, они эвакуировались самостоятельно. Пятерых спасли пожарные, они использовали самоспасатели — специальные средства, помогающие дышать.

Одна девушка пострадала. Сейчас она находится в удовлетворительном состоянии, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Площадь возгорания составила 400 кв. м. Открытое горение ликвидировано.

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