Пожар произошел в ТЦ «Универсам» в Снежинске в Челябинской области. Пострадал один человек, сообщает ТАСС .

Пожар начался 18 декабря в четырехэтажном торговом центре «Универсам». По данным оперативных служб, загорелись товары на последнем этаже.

Во время пожара в здании находилось более 70 человек, они эвакуировались самостоятельно. Пятерых спасли пожарные, они использовали самоспасатели — специальные средства, помогающие дышать.

Одна девушка пострадала. Сейчас она находится в удовлетворительном состоянии, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Площадь возгорания составила 400 кв. м. Открытое горение ликвидировано.