Политолога Валерия Соловья вместе с сыном задержали по экстремистскому делу

В Москве задержали публициста и политолога Валерия Соловья вместе с сыном Федором. Их доставили на допрос в рамках уголовного дела по экстремистской статье в качестве свидетелей.

Со слов Татьяны, жены Соловья, в их квартире прошел обыск и изъята вся техника.

«Мой муж и наш сын были увезены в Следственный комитет как свидетели по уголовному делу», — сказала Татьяна Соловей в разговоре с РИА Новости.

Она не имеет права разглашать детали дела.

Как сообщил «Интерфаксу» адвокат Алексей Добрыни, Валерий и Федор были допрошены в рамках уголовного дела по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

«Само дело, скорее всего, возбуждено около полугода назад в отношении неустановленных лиц, то есть по факту. После допроса в СК отец и сын остались в статусе свидетелей по делу», — сказал Добрынин.

По данным следствия, Соловей делал публикации о сотрудниках органов власти России в анонимном Telegram-канале «Генерал СВР», указывает «Коммерсант».

Валерий Соловей — бывший заведующий кафедрой связей с общественностью МГИМО, доктор исторических наук.

В 2012 году возглавил националистическую партию «Новая сила», но Минюст отказал ей в регистрации.

Среди прочего участвовал в «Русских маршах» националистов. Не раз давал прогнозы о грядущих радикальных изменениях в России — досрочном уходе Владимира Путина с поста президента, массовых протестах национального масштаба и так далее.