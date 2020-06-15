Полицейская собака в Барнауле вывела на след похитителя

Служебно-розыскная собака по кличке Сандера в Барнауле помогла раскрыть похищение велосипеда, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

В полицию обратилась 36-летняя женщина. Она рассказала, что из подъезда дома на ул. Малахова неизвестный похитил ее велосипед стоимостью более 10 тысяч рублей.

В составе следственно-оперативной группы на место выехал в том числе и инспектор-кинолог прапорщик полиции Никита Афонин с Сандерой.

Полицейская собака помогла раскрыть кражу. 22.мвд.рф

Немецкая овчарка быстро взяла след и уверенно привела полицейского к одной из квартир этого же дома. Велосипед оказался у 42-летнего соседа. Похищенное изъяли.

По данному факту возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».