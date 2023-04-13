13 апреля
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Происшествия

Полицейские ограбили склад вещдоков в Сибири

Два капитана омской полиции украли со склада вещественных доказательств тысячи пачек сигарет и десятки бутылок алкоголя, сообщает Mash Siberia.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Крепкое спиртное и сигареты хранились на складе с начала января, ожидая окончания расследования по одному из уголовных дел.

В какой-то момент полицейские Владислав и Виталий решили нажиться на вещдоках и пробрались в хранилище.

Деньги с продажи 26 тыс. пачек сигарет, 64 бутылок водки и 10 бутылок коньяка хотели поделить пополам.

Предположительно, инициатором ограбления стал Владислав, который увлекался ставками и сильно проигрался.

Прапорщик, который в день происшествия дежурил на входе, не заметил ничего подозрительного. Полицейские смогли спокойно обчистить помещение, сложить коробки в машину и уехать.

А вот во время разгрузки сотрудники службы безопасности неожиданно раскрыли грабителей и задержали их.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае бывшего полицейского будут судить за взяточничество.

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