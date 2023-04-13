Полицейские ограбили склад вещдоков в Сибири

Крепкое спиртное и сигареты хранились на складе с начала января, ожидая окончания расследования по одному из уголовных дел.
В какой-то момент полицейские Владислав и Виталий решили нажиться на вещдоках и пробрались в хранилище.
Деньги с продажи 26 тыс. пачек сигарет, 64 бутылок водки и 10 бутылок коньяка хотели поделить пополам.
Предположительно, инициатором ограбления стал Владислав, который увлекался ставками и сильно проигрался.
Прапорщик, который в день происшествия дежурил на входе, не заметил ничего подозрительного. Полицейские смогли спокойно обчистить помещение, сложить коробки в машину и уехать.
А вот во время разгрузки сотрудники службы безопасности неожиданно раскрыли грабителей и задержали их.
Ранее стало известно, что в Алтайском крае бывшего полицейского будут судить за взяточничество.