6 апреля
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Происшествия

В Алтайском крае бывшего полицейского будут судить за взяточничество

Сотрудник полиции продавал сведения о персональных данных граждан в Табунском районе, сообщает следственный комитет Алтайского края.

Деньги купюры рубли.
Деньги купюры рубли.
Максим Стрелковский.

По данным следствия, с сентября 2021 года по январь 2022 года полицейский неправомерно получал сведения о персональных данных не менее 88 граждан.

Он продавал данные жителю Хабаровска по цене 300 рублей за информацию об одном лице. Таким способом сотрудник полиции заработал около 26 тыс. рублей.

Следователи завершили расследование уголовного дела и передали его в суд для рассмотрения.

Напомним, что мужчине, который покупал эту информацию, суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Ранее бывшего сотрудника барнаульского института обвинили в мошенничестве, подкупе и взятках.

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