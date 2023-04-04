В Алтайском крае мужчина незаконно покупал информацию из баз данных

В сентябре 2021 года мужчина разместил в мессенджере объявление, в котором предлагал сотрудникам правоохранительных органов незаконное сотрудничество.

На постоянной основе за деньги они должны были предоставлять ему информацию из служебных баз данных.

Один из сотрудников полиции Табунского района Алтайского края согласился и установил цену в 300 рублей за одно лицо. До января 2022 года мужчина получал интересующую информацию.

Всего следствие доказало 88 эпизодов противоправной деятельности. Суд назначил мужчине наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Расследование уголовного дела в отношении полицейского продолжается, его уже уволили из органов внутренних дел.

Ранее бывшего сотрудника барнаульского института обвинили в мошенничестве, подкупе и взятках.