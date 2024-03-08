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Происшествия

Полицейские поймали подозреваемого в угоне машины с тюльпанами

В Москве полицейские задержали мужчину, который подозревается в краже тюльпанов у предпринимательницы на общую сумму 2 млн рублей.

Цветы.
Цветы.
unsplash.com

Жительница Архангельска разместила объявление о поиске экспедитора для доставки партии тюльпанов из Москвы.

С бизнесвумен связался мужчина и предложил ей свои услуги.

Злоумышленник нашел водителя для перевозки цветов. Когда тот отправился по маршруту, мужчина изменил пункт назначения куда водитель и отвез всю партию цветов. Причем водитель не заподозрил обмана, указывает РБК.

Мошенника задержали. А предпринимательнице вернули партию цветов.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее неизвестные изощренным способом украли фуру с тюльпанами. ЧП перед 8 марта произошло в подмосковном Домодедове — украли грузовик тюльпанов.

Злоумышленники подогнали свой фургон к КамАЗу, переместили цветы из одной машины в другую и скрылись.

Инцидент произошел на одном из местных рынков.

Сумма похищенного составляет 3 млн рублей.

О судьбе этой партии пока не сообщается.

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