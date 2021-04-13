Полицейские рассказали, как поймали летящую с третьего этажа девушку в Барнауле

Транспортные полицейские рассказали подробности происшествия с 18-летней девушкой, которую удерживали в квартире трое человек. Чтобы спастись от злоумышленников, она выбралась на карниз. К счастью, на месте уже были полицейские.

В дежурную часть обратился сосед из дома напротив. Он рассказал, что девушка выбралась через окно на карниз третьего этажа, просит о помощи и намеревается спрыгнуть вниз.

Первыми на место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы транспортной полиции сержант Олег Коробкин и прапорщик Александр Бедушев.

В это же время мимо проходила курсант БЮИ Ольга Бебко.

Полицейские начали переговоры с перепуганной девушкой, им удалось на некоторое время успокоить ее и убедить ее не прыгать.

«Но внезапно, во время очередной волны паники, она прыгнула вниз. Олег Коробкин и Александр Бедушев смогли подставить свои руки, тем самым смягчив падение, что позволило избежать серьёзных травм. Пострадавшая ударилась ногами о тротуар. С подозрением на перелом бригада скорой помощи доставила её в медицинское учреждение», — рассказывают в пресс-службе управление на транспорте МВД России по СФО.

Как уже сообщалось, двух мужчин 37-ми и 26-ти лет, а также 19-летнюю девушку задержали и обвинили в «изнасиловании и насильственных действиях группой лиц по предварительному сговору».

Под предлогом серьезного разговора девушку заманили в квартиру, избили и длительное время насиловали.