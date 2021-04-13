В Барнауле двое мужчин по просьбе подруги изнасиловали незнакомку, чтобы проучить

Троим жителям Алтайского края предъявили обвинение в сексуальном насилии над молодой девушкой, сообщает региональный СК.

Двум мужчин 37-ми и 26-ти лет, а также 19-летнюю девушку обвинили в «изнасиловании и насильственных действиях группой лиц по предварительному сговору».

«19-летняя обвиняемая, испытывая личные неприязненные отношения к своей 18-летней знакомой, решила проучить девушку. С этой целью она арендовала квартиру и пригласила двух знакомых мужчин», — рассказали в ведомстве.

Под предлогом серьезного разговора она попросила подругу прийти в гости. Девушку избили и длительное время насиловали.

Потерпевшая вылезла в окно на карниз и начала звать на помощь, а после спрыгнула — прямо в руки прибывшему полицейскому. Обвиняемых задержали и отправили под стражу.

Ранее в Саратовской области друзья не смогли продать товарища, поэтому изнасиловали и убили.