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Жизнь

В Барнауле двое мужчин по просьбе подруги изнасиловали незнакомку, чтобы проучить

Троим жителям Алтайского края предъявили обвинение в сексуальном насилии над молодой девушкой, сообщает региональный СК.

Насилие. Женщина.
Насилие. Женщина.
CC0

Двум мужчин 37-ми и 26-ти лет, а также 19-летнюю девушку обвинили в «изнасиловании и насильственных действиях группой лиц по предварительному сговору».

«19-летняя обвиняемая, испытывая личные неприязненные отношения к своей 18-летней знакомой, решила проучить девушку. С этой целью она арендовала квартиру и пригласила двух знакомых мужчин», — рассказали в ведомстве.

Под предлогом серьезного разговора она попросила подругу прийти в гости. Девушку избили и длительное время насиловали.

Потерпевшая вылезла в окно на карниз и начала звать на помощь, а после спрыгнула — прямо в руки прибывшему полицейскому. Обвиняемых задержали и отправили под стражу.

Ранее в Саратовской области друзья не смогли продать товарища, поэтому изнасиловали и убили.

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