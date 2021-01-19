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Жизнь

Друзья не смогли продать товарища, поэтому изнасиловали и убили

В Саратовской области коллегия присяжных вынесла приговор трем мужчинам, которые жестоко расправились с другом, сообщает «Репортер64».

Дружба. Друзья.
Дружба. Друзья.
unsplash.com

История произошла 9 августа 2019 года, когда 32-летний житель хутора Ближний вместе с тремя приятелями распивал алкоголь.

«В какой-то момент 45-летний собутыльник обвинил его в хищении телефона, а двое других, 27 и 48-летний приятели, встали на сторону владельца гаджета, после чего стали избивать пострадавшего», — пишет издание.

После мужчины, продолжая распивать спиртное, поехали кататься на машине по населенным пунктам. При этом продолжили избивать товарища.

Чтобы получить деньги за телефон, приятели решили продать друга в одно из местных личных подсобных хозяйств. Мужчину запихали в багажник машины.

Номинальный объем багажника составляет 570 литров, чего вполне достаточно для повседневных нужд.
Номинальный объем багажника составляет 570 литров, чего вполне достаточно для повседневных нужд.
Анна Зайкова

«Разъезжая по различным ЛПХ они предлагали владельцам ферм приобрести потерпевшего в качестве рабочего, однако представители хозяйств отвечали на их предложение отказом. В итоге злоумышленники приехали к пруду, где старший из обвиняемых совершил в отношении потерпевшего действия сексуального характера», — рассказали в региональном СК.

Затем мужчину вновь избили, оставив его на берегу водоема. Пострадавший умер от травмы головы, осложнившейся отеком головного мозга.

Брат погибшего заявил об исчезновении 11 августа. На злоумышленников правоохранители вышли после обнаружения тела пропавшего.

Присяжные признали подсудимых виновными по двум статьям: «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть» и «торговля людьми». На основании вердикта суд примет решение по срокам заключения.

Ранее в Новосибирской области влюбленные ради развлечения шнурком убили пожилого таксиста и сожгли его машину.

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