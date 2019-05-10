Полицейские рассказали о подробностях пожара в ангаре рядом с барнаульским аэропортом

9 мая в ангаре предприятия на ул. Западный разъезд в Барнауле произошел крупный пожар.

Пожар около аэропорта в Барнауле.

На место происшествия прибыли дежурные экипажи полиции, которые обеспечили беспрепятственный проезд пожарной техники МЧС.

Очаг возгорания находится на территории предприятия. На снимках, выложенных в соцсетях, видно, что огонь полыхал рядом с аэропортом.

Впоследствии выяснилось, что охранник убрал сухую траву, поместил ее в мусорный бак и поджег.

Не убедившись, что трава догорела, он покинул территорию. Но огонь под воздействием ветра распространился на ближайшие пристройки.

В МЧС уточнили, что горел склад с удобрениями.

В результате пожар охватил площадь 200 квадратных метров, где выгорел ангар с имуществом. Никто не пострадал.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, говорится в сообщении краевого главка МВД.