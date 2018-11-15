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Полицейские задержали парня, который угнал в Барнауле автомобиль и сжег его

Полицейские задержали 21-летнего жителя Ключевского района, который угнал автомобиль Toyota Mark II, а потом сжег его в одном из сел, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Автомобиль, который угнали и подожгли.
Автомобиль, который угнали и подожгли.
ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Молодой человек угнал Toyota Mark II в Барнауле и ночью проехал больше 300 километров до родного села Новополтава. По дороге парень снял с машины номера, а потом выбросил их в кювет.

Чтобы избавиться от улик, подозреваемый отогнал машину на окраину села, к заброшенному зданию. Там он облил салон иномарки бензином и поджег.

Покинув место преступления, сельчанин вновь всячески старался запутать следы. Домой он предпочел добраться полевой дорогой через лесопосадки, — отмечают в ведомстве.

Вскоре молодого человека задержали, он признал свою вину. Полицейские возбудили уголовное дело.

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