Полицейских подозревают в халатности, приведшей к убийству 17-летней девушки

Следственные органы возбудили уголовное дело о халатности после убийства несовершеннолетней девушки в Советском районе Новосибирска, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональный СКР

По версии следствия, с ноября 2021 года по июнь 2022 год должностные лица отдела полиции N10 «Советский» не принимали мер по неоднократно поступившим заявлениям местной жительницы об угрозах в адрес ее дочери от молодого человека.

В результате мужчина, от которого исходили угрозы в адрес 17-летней девушки, 26 июля убил ее, говорится в сообщении.

Дело расследуется ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло по неосторожности смерть человека).

Тело девушки, которой было нанесено не менее 15 ударов ножом, было обнаружено вечером 26 июля. Вскоре был задержан подозреваемый — 27-летний ранее судимый мужчина.

Убийство произошло во время ссоры.

Между тем Ксения Собчак отметила, что полиция бездействовала, когда мать девочки трижды писала заявление о том, что ее дочь избивают. Как известно, полиция отказала матери. По их словам, состава преступления не было.

«Ну, конечно, это всего ли домашнее насилие, по которому у нас уже миллиард лет не могут принять решение», — высказалась журналистка.

Жители Новосибирска организовали стихийный мемориал на месте убийства 17-летней девушки.