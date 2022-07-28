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Происшествия

Обвиняемого в жестокой расправе над 17-летней девушки отправили в СИЗО

Советский районный суд Новосибирска отправил Хушнуда Хамроева в СИЗО на два месяца.

Хушнуд Хамроева.
Хушнуд Хамроева.
НГС.

Решение огласили 28 июля.

Хушнуда обвиняют в жестоком убийстве 17-летней девушки. Следователями возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 «Убийство».

«Суд считает, что в отношении обвиняемого должна быть избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, поскольку оставаясь свободным он может продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от следствия и суда. На основании изложенного суд постановил — избрать меру пресечения гражданину республики Таджикистан Хамроеву Хушнуду в виде заключения под стражу на два месяца до 27 сентября», — решил суд.

Напомним, 26 июля в селе Нижняя Ельцовка под Новосибирском 27-летний Хушнуд зарезал 17-летнюю девушку из ревности. Убийство попало на камеру видеорегистратора.

До этого родители девочки трижды обращались в полицию с заявлениями о том, что ее дочь избивают. Полиция ничего не делала.

Ранее Ксения Собчак высказалась об этом убийстве.

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