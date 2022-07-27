Сибирский Отелло убил 17-летнюю девушку из ревности

26 июля в селе Нижняя Ельцовка под Новосибирском 27-летний парень зарезал 17-летнюю девушку из ревности. Убийство попало на камеру видеорегистратора. Об этом сообщает «КП-Новосбиирск».

Подозреваемый в убийстве 27-летний парень после более года отношений решил, что 17-летняя возлюбленная ему изменяет.

В очередной ссоре на улице девушка призналась, что хочет разорвать отношения. Парень разозлился и 14 раз ударил ее ножом на глазах очевидцев, которые не решались подойти.

Мама жертвы утверждает, что мужчина принимал наркотики. Местные жители рассказали о том, что ранее он уже нападал на девушку, с которой встречался до убитой.

Следователи выясняют причины произошедшего.

Ранее житель Алтайского края с одного удара убил женщину табуреткой.