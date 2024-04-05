5 апреля
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Происшествия

Полицейский организовал подпольное казино в Сибири из игровых автоматов-вещдоков

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении полицейского, которого подозревают в превышении служебных полномочий.

Игровые автоматы.
Игровые автоматы.
СС0

Мужчина — начальник отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции, указывает "МК". Он мог спокойно входить в хранилище вещдоков краевого главка МВД.

Там находились, в том числе, игровые автоматы. Полицейский запустил туда троих своих знакомых.

Они отобрали для себя не менее 30 исправных игровых автоматов, два покерных стола и вывезли вещдоки на грузовике с территории хранилища.

Целью сообщников — организация подпольного игрового салона.

Полицейский задержан. Его заключили под стражу.

Ранее полиция накрыла подпольный покерный турнир, который организовали россияне. Это произошло на Бали.

На турнир собрались 27 человек — 26 граждан России и один белорус. Также в Новосибирске поймали организаторов подпольных игр в покер. И полтора десятка владельцев нелегальных казино пойдут под суд в Красноярском крае.

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