Полицейский попал в больницу с серьезными травмами после ДТП в Бийске

Полицейский УАЗ направлялся по служебным делам. На спуске с коммунального моста серебристая иномарка выезжая со второстепенной дороги «разворотила стражей порядка с тройным кульбитом через крышу», сообщили сотрудники аварийного комиссариата.
Водитель полицейской машины — в реанимации, за его жизнь борются врачи Центральной городской больницы. Судя по фотографиям, удар как раз пришелся в ту часть автомобиля, где находился водитель полицейской машины.
Все остальные участники происшествия не пострадали.