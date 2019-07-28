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Происшествия

Полицейский попал в больницу с серьезными травмами после ДТП в Бийске

Вечером 27 июля в центре Бийска случилось страшное ДТП — иномарка на скорости въехала в полицейский УАЗ. Его водителя доставили в больницу с серьезными травмами, сообщил «Бийский рабочий».

ДТП с участием полицейской машины в центре Бийска.
ДТП с участием полицейской машины в центре Бийска.
biwork.ru

Полицейский УАЗ направлялся по служебным делам. На спуске с коммунального моста серебристая иномарка выезжая со второстепенной дороги «разворотила стражей порядка с тройным кульбитом через крышу», сообщили сотрудники аварийного комиссариата.

Водитель полицейской машины — в реанимации, за его жизнь борются врачи Центральной городской больницы. Судя по фотографиям, удар как раз пришелся в ту часть автомобиля, где находился водитель полицейской машины.

Все остальные участники происшествия не пострадали.

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